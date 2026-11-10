Autopista General Cañas colapsada por choque entre dos carros

Decenas de conductores se encuentran atrapados en la autopista General Cañas debido a un importante congestionamiento vial en sentido de Alajuela hacia San José.

El motivo detrás de esas grandes presas está relacionado con un choque entre dos carros, el cual tuvo lugar frente a Intel.

La autopista General Cañas está colapsada desde las primeras horas de la mañana. (redes/La autopista General Cañas está colapsada desde las primeras horas de la mañana.)

Conductores reportan que tienen más de una hora atrapados en la presa, esto debido a la enorme cantidad de vehículos que transitan por esa carretera a esta hora.

Las autoridades piden precaución y paciencia a los conductores, mientras las respectivas autoridades resuelven la situación.