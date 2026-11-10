Sucesos

Autopista General Cañas colapsada por choque entre dos carros

Los conductores reportan largas presas en sentido de Alajuela hacia San José

Por Adrián Galeano Calvo

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Decenas de conductores se encuentran atrapados en la autopista General Cañas debido a un importante congestionamiento vial en sentido de Alajuela hacia San José.

El motivo detrás de esas grandes presas está relacionado con un choque entre dos carros, el cual tuvo lugar frente a Intel.

La autopista General Cañas está colapsada desde las primeras horas de la mañana.
La autopista General Cañas está colapsada desde las primeras horas de la mañana. (redes/La autopista General Cañas está colapsada desde las primeras horas de la mañana.)

Conductores reportan que tienen más de una hora atrapados en la presa, esto debido a la enorme cantidad de vehículos que transitan por esa carretera a esta hora.

Las autoridades piden precaución y paciencia a los conductores, mientras las respectivas autoridades resuelven la situación.

La autopista General Cañas está colapsada desde las primeras horas de la mañana.
La autopista General Cañas está colapsada desde las primeras horas de la mañana. (redes/La autopista General Cañas está colapsada desde las primeras horas de la mañana.)
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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.