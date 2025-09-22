Sucesos

Autoridades detienen a hija de Macho Coca y la señalan de algo muy grave

Recope y el OIJ realizó allanamientos en Villa del Mar, Limón donde detuvieron a tres personas por robo de combustible

Por Alejandra Morales

Una mujer de apellido Bell Jiménez, hija del empresario pesquero Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, fue detenida por las autoridades judiciales por ser sospechosa de seguir los pasos de los que vinculan a su papá.

La mujer también es sospechosa de robo de combustible y fue detenida en Villa del Mar, Limón, este lunes 22 de setiembre.

Se trató de un operativo conjunto entre Recope y el OIJ, quienes llegaron a este sitio luego de recibir una denuncia confidencial al 1-0-0-2, línea de Recope habilitada para alertar sobre actividades ilegales.

Los otros dos detenidos son un hombre de apellido Poveda Vargas y otra mujer de apellidos Bejarano Fallas.

Las autoridades decomisaron 1.250 litros de combustible, que estaban en seis estañones y tres pichingas.

Macho Coca fue detenido en octubre del 2024, por el presunto robo de combustible.

El robo, almacenamiento y transporte ilegal de combustible es considerado un delito de alto riesgo, tanto por el impacto económico que genera como por las consecuencias de seguridad que conlleva. El manejo inadecuado de combustibles puede derivar en explosiones, incendios o intoxicaciones, poniendo en peligro a comunidades enteras.

