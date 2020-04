“La última vez que lo vi fue hace como un año, vino a visitarme y lo hice esperarse para que cenara conmigo y nunca se me va a olvidar que me dijo, ‘madrina, ¡qué rico que cocina!, me dan ganas de venir a vivir con usted’. Yo le dije que esta siempre iba a ser su casa, se echó una sonrisa y me dijo que iba a venir más seguido”, recordó la señora.