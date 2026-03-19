Sucesos

Aviones de la DEA aterrizan en Costa Rica para la posible extradición de Celso Gamboa y Pecho de Rata

Con la llegada de las aeronaves de la DEA se presume que las extradiciones de Celso Gamboa y Edwin López podrían realizarse en cuestiones de horas

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Por Adrián Galeano Calvo

Dos aeronaves de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, aterrizaron en Costa Rica la tarde de este jueves y, en apariencia, serían estas las encargadas de sacar del país al exmagistrado Celso Gamboa y a Edwin López, alias Pecho de Rata.

Ambas aeronaves, procedentes de Texas, Estados Unidos, arribaron al aeropuerto internacional Juan Santa María. Se trata de un avión con matrícula de vuelo N4982R y otro con número de vuelo N901K.

Aunque las autoridades no han confirmado nada de forma oficial, se habla de que la llegada de ambas aeronaves marcaría el destino final de Gamboa y López, quienes en las próximas horas se convertirían en los primeros costarricenses en ser extraditados a Estados Unidos acusados de tráfico internacional de drogas.

Jet de la DEA llega al aeropuerto Juan Santamaría, Alajuela. Foto: Tomada de Teletica.com
Jet de la DEA llega al aeropuerto Juan Santamaría, Alajuela. Foto: Tomada de Teletica.com (Tomada de Teletica.com/Tomada de Teletica.com)
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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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