Ayude a dar con Chimpilín, el chiguagua que le roba el sueño a su dueña

Chimpilín es un chiguagua albino que se le desapareció a su familia desde el lunes 26 de julio.

El no saber nada del perrito le ha robado el sueño a su dueña Katherine Briceño y demás familiares, quienes ruegan para que les devuelvan al peludito.

Chimpilín es parte de la familia desde hace cinco años e, incluso, su dueña le da un tratamiento médico, ya que cuando estaba cachorro tuvo una fuerte caída que le provocó daños en la cabeza y desde entonces le dan seguimiento con el veterinario.

Evelyn Briceño, hermana de Katherine, dijo que la última vez que lo vieron fue en calle Las Gemelas, en Jacó, tenían pocas horas de estar acomodándose en una nueva casa para la familia y Chimpilín andaba conociendo los alrededores cuando desapareció.

Chimpilín es un chiguagua albino tiene unas manchas amarillas. Foto: Cortesía Evelyn Briceño Chimpilín es un chiguagua albino tiene unas manchas amarillas. Foto: Cortesía Evelyn Briceño

“Abrí las ventanas para sacar unos muebles, el perro salió detrás mío y salió a un jardincito, estuvimos cinco minutos afuera y cuando mi hermana salió, me preguntó por Chimpilín y ya no estaba, el perrito no caminaba tanto como para que se fuera”, dijo Evelyn.

Desde ese día Katherine, la dueña, no ha podido dormir, era la compañía para ella y está tan desesperada que está dispuesta a dar una recompensa.

“Lo único que queremos es dar con él, vivo o muerto, pero saber dónde está y no seguir con esta incertidumbre, porque en casa todos pensamos en sus necesidades”, dijo Evelyn.

Si usted lo ha visto o sabe dónde lo tienen, llame al 8655-1718 con Evelyn o al 7264-9736 con Katherin.