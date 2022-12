Bailarín acusado de matar a María Luisa Cedeño es recordado con cariño pese a su ‘vida loca’

El bailarín nicaragüense de apellidos Herrera Martínez acusado de matar a la doctora María Luisa Cedeño Quesada es recordado con cariño por su excompañera Raquel Navarro.

Navarro no solo recordó que Herrera era muy fiestero, consumía drogas y en ocasiones tenía actitudes que asustaban, por ejemplo cuando escuchaba música vikinga con letra escalofriante; pero también tiene recuerdos de él como una buena persona.

“Como que él tenía esos sube y bajas (se refiere al temperamento), pero usualmente estaba bien (con los compañeros del hotel La Mansión Inn), en lo personal con nosotros era atento. En pandemia cocinaba y cocinaba riquísimo”.

“En pandemia pude llevar a una de mis hijas (al trabajo en el hotel) y en una oportunidad él (Herrera) le llevó una taza de helados. Era muy atento cuando estaba bien”, manifestó Navarro.

Incluso, señaló que ella le decía a Herrera que era muy bueno que él cuidara de Bodaan, ya que para el 2020 notaron que Bodaan empezó a deteriorarse físicamente.

Navarro mencionó que la mañana del 20 de julio del 2020, otro de sus compañeros de nombre Christopher (quien era el guarda del hotel) le llegó a contar que la noche anterior vio a Herrera Martínez junto a Miranda Izquierdo, otro de los acusados de la muerte de la doctora, tener una fiesta y estar robando cervezas.

“Christopher hablaba raro de ellos, decía que Miranda y Herrera estaban tomando mucho y consumiendo drogas. Eso lo decía antes del homicidio de la doctora”, indicó.

Mencionó que le insistía para que viera un video que grabó (Christopher), sin embargo ella no le dio mucha atención porque ya le tenían ‘fama’ que siempre andaba metiéndose en los asuntos de los demás.

“Cristhoper llegó temprano con el celular, con videos, me decía que viera lo que había pasado, que era una fiesta, que habían robado cervezas”.

“Decía que Herrera se pasó esa noche tomando y que Miranda también, se tenía una habladera, pero seguí en lo mío. Le dije que iba a revisar el inventario de cervezas porque eso síera mi trabajo”, manifestó.

Sostuvo que Christopher insistía para que viera los videos que él tenía, sin embargo como ella no le hablaba mucho, le dijo que eso no se lo debía enseñar a ella, sino a los jefes.

“Fui a revisar el inventario (cervezas) no faltaba nada. Le dije: Yo lo que sé es que aquí no falta nada, a mi me extrañó, hasta conté (las cervezas y licor) con Diego otro compañero, pero no faltaba nada”, aseguró.

Raquel Navarro, supervisora del restaurante La Mansión Inn, ella lloró al recordar 'atenciones buenas' de Herrera Martínez.

Agradecida con Bodaan

La testigo también dijo estar agradecida con Bodaan por darle la oportunidad de trabajo.

“A don (nombre) le tengo agradecimiento por la oportunidad que me dio. Él se llevaba bien con nosotros, uno le tenía ese cariño. Al final le costaba mucho agarrar las cosas, las manitas le temblaban mucho, me daba pesar porque lo conocí bien y vi como se iba deteriorando”, señaló.

La doctora murió en el hotel de Bodaan, estaban en este sitio Herrera y Miranda el día del mortal ataque.