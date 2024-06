Bala le quitó algo muy preciado a emprendedor, pero no sus ganas de luchar

John de la A Zúñiga es un emprendedor, él ofrece sus productos a diario para salir adelante. (Eduardo Vega)

Don John de la A Zúñiga ha pasado por muchas pruebas duras, una de ellas perder una de sus piernas por una bala, sin embargo, este emprendedor no se da por vencido y quiere seguir luchando para salir adelante y demostrarse a sí mismo y a los demás que sí se puede.

A este valiente lo conocimos en una pequeña feria de emprendedores que se realizó en el Taller Nacional de Ortesis y Prótesis de la CCSS, pulseandola con un montón de productos que vende para la gente que le gusta estar a la moda y chinearse.

John perdió su pierna derecha y usa una prótesis que le permite seguir con su vida, él nos contó que hace unos 10 años, un 24 de enero, en una discusión, le pegaron un balazo.

“Me dieron en la pura arteria, un día después era mi cumpleaños, cuando me pegaron el balazo yo la verdad me eché a morir, me separé de mi esposa y me aislé de la sociedad”, recordó.

Este sobreviviente asegura que fue muy duro, porque lo tuvieron que operar tres veces.

“Los doctores me dijeron que amputar la pierna era la única opción, cuando ya me habían operado, una doctora se enojó mucho y me preguntó que porqué me cortaron la pierna, y hasta la fecha no sé, o no quiero pensar si luego de lo que ella me dijo fue una mala praxis, porque ella me dijo que podía demandar, pero sinceramente yo dejé eso así”, recordó el vecino de Cristo Rey.

Don John asegura que el proceso no fue, ni ha sido fácil, a él le encantaba ir a bailar, pero hasta la fecha no se ha animado a volver a las pistas de baile.

“Hace dos años perdí a mi papá, él era mi apoyo y eso me afectó mucho, he tenido que luchar con la depresión y el autoestima, he recibido atención psicológica y tengo red de apoyo, pero también yo mismo me digo que solo tengo dos opciones: recibo la vida como viene o me echo a morir”, comentó.

Este comerciante, 15 días después de la amputación, se compró un carrito y lo adaptó y hasta la fecha maneja y anda por todas partes, ese es su machete de trabajo para mover la mercancía.

Este valiente asegura que ahora está en el gimnasio y también lleva dos cursos del IAFA en psicología de adicciones.

Una de las cosas que más le gustan es vender, ser emprendedor y comerciante, por lo que se gana la vida vendiendo perfumes, lentes, maquillaje, ropa, relojes, tennis y zapatos, además químicos de uso industrial y doméstico, como desengrasante de motores.

LEA MÁS: OIJ da importante revelación sobre cuerpo carbonizado que fue encontrado cerca de río

Él confiesa que es duro emprender porque la competencia es dura, pero las ventas lo hacen sentirse motivado y pensar en otras cosas.

“He tratado de ver si consigo por lo menos un millón para poder comprar en grande y poder ganar un poco más, pero es complicado, para los préstamos piden demasiadas cosas, pero yo sí le pongo mucho para poder vender todos los días algo, tengo clientes muy fieles, muy buenas y especiales conmigo que me apoyan”.

Este sobreviviente quisiera participar en un montón de ferias de emprendedores, y que la gente pueda ver los productos que ofrece, si usted quiere apoyarlo puede contactarlo a los teléfonos 6337-9497 / 7294-4840.