Sucesos

Balacera contra casa deja a niño de 3 años con proyectil en la cabeza

El niño fue trasladado de urgencia en un carro particular hasta el Hospital Nacional de Niños

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Por Silvia Coto

Un niño de apenas 3 años resultó gravemente de bala este viernes en Pavas.

Los hechos se dieron cerca del sector conocido como El Higuerón, luego de que, en apariencia, sujetos dispararan contra una vivienda.

Según la información preliminar, en medio del ataque el menor recibió un impacto de bala en la cabeza, lo que obligó a sus familiares a trasladarlo de inmediato en un carro particular, hasta el Hospital Nacional de Niños.

Emergencias es el servicio más lleno de enfermos respiratorios en Hospital Nacional de Niños.
El niño recibió una herida en la cabeza. (Rafael Pacheco Granados)

La condición del pequeño fue reportada como delicada.

Tras el hecho, oficiales de la Fuerza Pública llegaron al sitio para custodiar la escena y coordinar las diligencias respectivas, mientras se notificó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para asumir la investigación del caso y determinar las circunstancias del ataque, así como identificar a los responsables.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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