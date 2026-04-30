Balacera dentro de vehículo deja un muerto y un herido crítico en Desamparados

Una violenta balacera, registrada durante los primeros minutos de este jueves, dejó una persona fallecida y otra gravemente herida en barrio La Guardia, en San Rafael Arriba de Desamparados, en San José.

Los sospechosos viajaban en una moto cuando abrieron fuego contr ala víctima según dijo el Organismo de Investigación Judicial.

Un hombre fue asesinado a balazos en Desamparados. (cortes/cortesía)

El reporte de los cuerpos de emergencia informó que la alerta ingresó a las 12 a.m., por un incidente con heridos dentro de un vehículo.

Al llegar al lugar, socorristas localizaron a dos hombres heridos de bala dentro del automotor. Uno de ellos presentaba múltiples impactos y fue declarado sin signos vitales en la escena.

El fallecido es apellido Fonseca de 48 años.

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La segunda víctima, un hombre de apellido Madrigal de 40 años, sufrió heridas a nivel facial y debido a la gravedad de su condición fue trasladado de emergencia al hospital San Juan de Dios, donde ingresó en estado crítico.

En la atención del incidente participaron dos ambulancias, una de soporte de vida.

Por ahora no se han dado a conocer las circunstancias que rodearon el ataque. El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial.