Balacera en la Ciudadela 25 de Julio deja seis heridos, entre ellos un menor de 12 años

Varios heridos por arma de fuego fueron trasladados a la Clínica Solón Núñez

Por Silvia Coto

Una balacera se dio la tarde de este martes en la Ciudadela 25 de Julio, en Hatillo, San José, donde se reportaron múltiples personas heridas de bala, según información preliminar.

De acuerdo a los primeros reportes, varios de los heridos fueron trasladados de urgencia a la clínica Solón Núñez para recibir atención médica.

Una balacera dejó al menos seis heridos en Hatillo. (cortes/cortesía)

Entre los afectados hay un menor de 12 años, quien fue llevado en condición crítica al centro médico.

La escena permanece bajo resguardo policial mientras se recaba información sobre lo ocurrido y se determina la cantidad exacta de personas afectadas; aunque se habló de seis, eso no ha sido confirmado por las autoridades.

*Noticia en desarrollo

