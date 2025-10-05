Balacera en Pavas deja tres muertos frente a terminal de buses

Tres hombres fallecieron este sábado en Pavas. Imagen con fines ilustrativos. (Cortesía Noticias Columbia)

Una balacera, registrada la tarde de este sábado en Pavas, dejó como saldo tres hombres fallecidos, según reportó la Cruz Roja Costarricense.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 5:58 p.m., frente a la terminal de buses, en el sector de Lomas del Río.

Los cuerpos presentaban múltiples impactos de bala y hasta el momento no se ha podido confirmar la identidad ni la edad de las víctimas.

La balacera se dio faltando pocos minutos para las 6 de la tarde. (Juan R. Costa)

La Cruz Roja se hizo presente en la escena, pero confirmó que las tres personas ya habían fallecido, por lo que no fue posible trasladarlas a un centro médico.

Colaboración ciudadana

El OIJ solicita a la ciudadanía que cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el crimen sea reportada a la línea confidencial, al teléfono 800-8000-645 o mediante WhatsApp al 8800-0645. La confidencialidad de quienes colaboren está garantizada.

Investigación en curso

Las autoridades mantienen la zona acordonada mientras se realiza el levantamiento de los cuerpos y se recopilan pruebas para determinar lo ocurrido y dar con los responsables.