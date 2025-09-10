Balacera frente a supermercado deja a un hombre fallecido y a otro herido

Una balacera dejó este martes un hombre fallecido y otro herido de gravedad en Matina de Limón.

Un hombre falleció luego de ser atacado a balazos afuera de un supermercado (El Bataneño Noticias y Mas/Cortesia)

Los hechos ocurrieron frente a un supermercado en Cuba Creek.

Según los primeros reportes de las autoridades, uno de los heridos recibió heridas de bala en las piernas y fue trasladado al centro médico de la zona.

Mientras que un otro hombre recibió varias heridas y fue llevado en un carro particular al hospital de la zona donde falleció.

La Policía mantiene un operativo en la zona para dar con los sospechosos.

Según trascendió el fallecido es de apellido Céspedes.