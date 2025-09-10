Sucesos

Balacera frente a supermercado deja a un hombre fallecido y a otro herido

Joven fue llevado al hospital en un carro pero llegó fallecido

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Una balacera dejó este martes un hombre fallecido y otro herido de gravedad en Matina de Limón.

Un hombre falleció luego de ser atacado a balazos afuera de un supermercado
Un hombre falleció luego de ser atacado a balazos afuera de un supermercado (El Bataneño Noticias y Mas/Cortesia)

Los hechos ocurrieron frente a un supermercado en Cuba Creek.

Según los primeros reportes de las autoridades, uno de los heridos recibió heridas de bala en las piernas y fue trasladado al centro médico de la zona.

Mientras que un otro hombre recibió varias heridas y fue llevado en un carro particular al hospital de la zona donde falleció.

La Policía mantiene un operativo en la zona para dar con los sospechosos.

Según trascendió el fallecido es de apellido Céspedes.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
balacerasupermercadobatánmatinacuba creekhombre asesinado
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.