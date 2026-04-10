Sucesos

Balacera sacude a Puntarenas: un herido lucha por su vida

Tras el ataque, la víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Monseñor Sanabria en condición crítica

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Por Silvia Coto

Una balacera fue reportada la tarde de este viernes en barrio El Huerto, en Fray Casiano de Chacarita, Puntarenas.

Nuevo Hospital de Puntarenas, Monseñor Sanabria
El herido está en condición crítica. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Las autoridades recibieron la alerta de que había una persona herida y, al llegar al lugar, esta fue estabilizada y trasladada a una clínica local y posteriormente fue llevada de emergencia al Hospital Monseñor Sanabria. No hay detenidos.

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De momento, las autoridades se mantienen en el sitio recopilando información sobre lo ocurrido.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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