Balacera sacude a Puntarenas: un herido lucha por su vida

Una balacera fue reportada la tarde de este viernes en barrio El Huerto, en Fray Casiano de Chacarita, Puntarenas.

El herido está en condición crítica. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Las autoridades recibieron la alerta de que había una persona herida y, al llegar al lugar, esta fue estabilizada y trasladada a una clínica local y posteriormente fue llevada de emergencia al Hospital Monseñor Sanabria. No hay detenidos.

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De momento, las autoridades se mantienen en el sitio recopilando información sobre lo ocurrido.