Banda de “El Gordo” habría reclutado a menores de edad como sicarios para complicar trabajo del OIJ

Dos de los tres menores son sospechosos de participar en el homicidio de un hombre el pasado 3 de enero. Foto OIJ. (Cortesía)

Una banda narco de Puntarenas que, al parecer, era liderada por un hombre apellidado Ramos, alias “El Gordo”, habría reclutado a varios menores de edad como sicarios para así complicarle el trabajo al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El grupo criminal fue desmantelado por la Policía Judicial la mañana de este jueves, por medio de 6 allanamientos realizados en dicha provincia. En el operativo se logró la captura de 4 hombres y 3 menores de edad: dos muchachos de 17 años y uno de 16 años.

Video: Golpe a supuesta banda criminal que operaba en Puntarenas

Rándall Zúñiga, director interino del OIJ, explicó que, en apariencia, los menores serían los gatilleros de la banda e incluso destacó que los dos jóvenes de 17 años son sospechosos de participar directamente con el homicidio de un hombre apellidado Álvarez, ocurrido el pasado 3 de enero en Bella Vista.

OIJ logró capturar banda sospechosa de asesinato

Estos menores habrían sido reclutados por un hombre apellidado Villafuerte, quien también fue detenido este jueves. Al parecer, el sujeto, quien es vecino de El Roble, se dedicaba a conseguir personas que se encargaran de ajusticiar a miembros de bandas rivales.

Según Zúñiga, Villafuerte habría reclutado a estos menores teniendo en mente que esta situación iba a complicar una posible investigación del OIJ en torno a la banda de El Gordo.

Además de los 3 menores, el OIJ detuvo a 4 hombres como sospechosos de integrar el grupo criminal. Foto OIJ.

“Existe una situación bastante particular en la región, la cual no permite a las personas acceder a una educación completa, servicios de salud o una vida laboral estable, entonces ya en una edad productiva se decantan por este tipo de situaciones (sicariato), lo que implica un trabajo más arduo por cuanto se trata de menores de edad y no es posible conseguir tan fácilmente fotografías e imágenes, entonces la logística de la investigación se complica más”, detalló.

Violento choque dejó a tres personas heridas

Además de detener a los tres menores y a Villafuerte, los investigadores también capturaron a Ramos y a tres hombres de apellidos Carvajal, de 24 años y Valdez, de 21.

Durante el operativo se decomisaron $40 mil (más de ¢20 millones), una pistola Glock 9 milímetros, una pistola calibre 22, tres revólveres calibre 0.38, 5 anillos de oro, 20 relojes de alta gama, 90 dosis de marihuana, 120 gramos de picadura de marihuana y 10 celulares.