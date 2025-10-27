Sucesos

Banda narco se movía entre condominios para ocultar supuesto negocio en el que ofrecían peligrosa droga

De acuerdo con el OIJ, la banda habría movido entre ¢90 y ¢100 millones

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo
Agentes del OIJ llegaron a calle Las Parcelas en Cartago, donde ocurrió uno de los allanamientos. Fotografía:
En 13 allanamientos, el OIJ ha detenido a 13 sospechosos. (OIJ/Cortesía)

Una supuesta banda narco escogió varios condominios en Cartago para ocultar el oscuro negocio que mantenían pues, al parecer, se dedicaba a vender una peligrosa droga tipo cóctel.

Las operaciones de este grupo llegaron a su fin la mañana de este lunes, ya que tras una investigación que inició en el 2023, el OIJ realizó un operativo de 13 allanamientos en las provincias de Limón, Heredia y Cartago para desmantelar a este grupo. De momento, las autoridades han detenido a 13 personas.

Michael Soto, subdirector del OIJ, explicó que este caso fue denominado “Condominio”, debido a que los sospechosos usaban estos lugares como sus escondites.

“A este caso se le denominó ‘Condominio’ justamente porque alquilaban casas en condominios en Cartago, vivían unos meses y luego buscaban otro condominio y así lo hicieron por bastante para evadir a las autoridades”, detalló Soto.

Los agentes también detectaron decenas de paquetes de presunta droga marcados con la palabra Jaguar sobre cada uno. Fotografía:
Los agentes también detectaron decenas de paquetes de presunta droga marcados con la palabra Jaguar sobre cada uno. Fotografía: (OIJ/Cortesía)

De acuerdo con la Policía Judicial, esta banda supuestamente se dedicaba a traficar drogas como marihuana, éxtasis y cocaína, pero además comercializaban una peligrosa droga tipo cóctel que ellos mismos fabricaban.

“Presumimos que hacían mezclas de drogas, principalmente tomando como base la cocaína y agregando químicos como la ketamina, cafeína y diazepam, que mezclaban y podrían estar vendiendo como cocaína rosada”, detalló Soto.

Además, el jefe judicial destacó que en uno de los allanamientos en barrio Los Cocos, en Limón, decomisaron 600 paquetes de cocaína.

También señaló que la banda se habría dedicado a lavar dinero por medio de locales y los conocidos préstamos gota a gota. De acuerdo con el OIJ, la banda habría movido entre ¢90 y ¢100 millones.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
banda narcoCaso condominios
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.