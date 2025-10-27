Banda narco se movía entre condominios para ocultar supuesto negocio en el que ofrecían peligrosa droga

Una supuesta banda narco escogió varios condominios en Cartago para ocultar el oscuro negocio que mantenían pues, al parecer, se dedicaba a vender una peligrosa droga tipo cóctel.
Las operaciones de este grupo llegaron a su fin la mañana de este lunes, ya que tras una investigación que inició en el 2023, el OIJ realizó un operativo de 13 allanamientos en las provincias de Limón, Heredia y Cartago para desmantelar a este grupo. De momento, las autoridades han detenido a 13 personas.
Michael Soto, subdirector del OIJ, explicó que este caso fue denominado “Condominio”, debido a que los sospechosos usaban estos lugares como sus escondites.
“A este caso se le denominó ‘Condominio’ justamente porque alquilaban casas en condominios en Cartago, vivían unos meses y luego buscaban otro condominio y así lo hicieron por bastante para evadir a las autoridades”, detalló Soto.
De acuerdo con la Policía Judicial, esta banda supuestamente se dedicaba a traficar drogas como marihuana, éxtasis y cocaína, pero además comercializaban una peligrosa droga tipo cóctel que ellos mismos fabricaban.
“Presumimos que hacían mezclas de drogas, principalmente tomando como base la cocaína y agregando químicos como la ketamina, cafeína y diazepam, que mezclaban y podrían estar vendiendo como cocaína rosada”, detalló Soto.
Además, el jefe judicial destacó que en uno de los allanamientos en barrio Los Cocos, en Limón, decomisaron 600 paquetes de cocaína.
También señaló que la banda se habría dedicado a lavar dinero por medio de locales y los conocidos préstamos gota a gota. De acuerdo con el OIJ, la banda habría movido entre ¢90 y ¢100 millones.