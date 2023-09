Bandas criminales reclutan a menores porque sus hojas de delincuencia no son manchadas

¿Sabía usted que si un menor de edad comete un delito este no sale reflejado en la hoja de delincuencia?; es decir, las autoridades judiciales no le hacen un expediente criminal como a una persona adulta.

Justamente, esta situación es la que están aprovechando las bandas criminales para reclutar a menores de edad para cometer delitos.

Así lo explicaron Danny González y Gerardo Gutiérrez, de la sección Penal Juvenil del OIJ, en el programa radial OIJ a tu Servicio.

“En el tema penal juvenil no existe un expediente criminal; por un derecho de privacidad y confidencialidad la ley no permite que exista un histórico de los delitos, no existe una hoja de delincuencia para los menores de edad.

“Todos los delitos que cometan siendo menores no van a aparecer al momento que solicite la hoja de delincuencia. A partir de los 18 años sí queda registrado, antes de esa edad no”, explicó González.

Gutiérrez afirmó que la Ley Penal Juvenil busca una inclusión del menor edad en la sociedad, solucionar los problemas de manera alterna, remediar el daño, buscar que el menor recapacite y solucione los problemas de la mejor manera, la reinserción.

Pero dejó claro que si cometen un delito mayor (por ejemplo, un homicidio) sí tienen un castigo y van a la cárcel.

Si es un delito no tan grave hay penas socioeducativas como amonestación, prestación de servicios a la comunidad, reparación integral del daño a las víctimas y la libertad asistida (una sanción por un tiempo y no puede cometer ningún delito en ese lapso). También están las sanciones de supervisión (manetener domicilio fijo y estudiar) y la del internamiento especializado como es la cárcel de San Luis.

Los menores van a la cárcel solo si han cometido delitos graves como homicidio. Foto: Archivo (OIJ)

Los investigadores le dejan claro a los menores y a sus padres que cuando son detenidos, no hay nadie de las organizaciones que los defiendan.

“Cuando detienen a un menor de edad lo van a dejar solo y nadie va a estar apoyandolo ni demás; los menores de edad no tienen que creer que por estar en un grupo organizado que esas personas los van a apoyar, los van a dejar solos y van a tener que enfrentar un proceso penal”, señalaron en el programa.

Al cumplir 18 años pasan a La Reforma

Para las autoridades es preocupante que las organizaciones busquen a los menores para cometer delitos.

“Sí nos preocupa este tema con los menores de edad; recordemos que actuán muy impulsivamente, si le dan un arma esto lo va a hacer sentir con más poder, él tiene que demostrar ese poder dentro de la organización y va a actuar de manera muy violenta”, dijo González.

Explicaron que si un menor de edad está en la cárcel del Zúrquí, que es para menores y cumple los 18 años preso, lo trasladan al ámbito de Adulto Joven en La Reforma, Alajuela. pero tampoco se les mancha la hoja de delincuencia porque el delito lo cometió siendo un menor de edad.