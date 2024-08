Barbería se convirtió en escenario de crimen donde dos empleados de cablera corrieron por sus vidas

Una barbería en la zona conocida como La Yogui en Gravilias de Desamparados, San José se convirtió en un escenario de crimen.

Una cámara grabó cuando dos hombres en moto llegaron hasta el local y uno de ellos disparó de manera despiadada, mientras el otro esperaba en la moto.

En ese momento, dos trabajadores se mantenían en las cercanías, incluso tenían una escalera en apariencia para revisar un cableado, pero al escuchar los tiros corrieron por sus vidas.

Se trató de múltiples detonaciones, luego los sospechosos huyeron en la misma moto que llegaron.

Dos pistoleros llegaron a una barbería en Gravilias de Desamparados, San José en la que provocaron una ráfaga de balas. Foto: Cortesía para La Teja

En medio del shock por lo ocurrido los trabajadores recogieron sus herramientas y se fueron del sitio, alarmados por estar cerca de la ola de violencia que sigue cobrando vidas en Costa Rica. Además los vecinos comenzaron a salir de sus casas luego de que pasó la ráfaga de tiros.

Otras personas grabaron cuando sacaban a uno de los heridos y lo montaban a un carro particular para llevarlo a un centro médico.

Según datos confirmados por la Cruz Roja esta situación ocurrió este viernes 23 de agosto a las 2:50 p. m. enviaron tres ambulancias, los rescatistas atendieron a un hombre identificado con el apellido Corrales, quien presentaba múltiples heridas de bala y fue llevado en estado crítico al hospital San Juan de Dios; versiones no oficiales señalaban que reportaron fallecidos en los centros médicos por estos hechos, no obstante el OIJ aún no lo ha confirmado.