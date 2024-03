Barranquistas ticos se convirtieron en los ángeles para el rescate de la española en Turrialba

Toros Canyoning Group es un grupo de barranquistas costarricenses con amplia experiencia en este deporte extremo.

Ellos también permanecían en las faldas del volcán Turrialba practicando barranquismo cuando ocurrió la emergencia con la española Isabel González, al caer a un cañón del río La Palma donde sufrió fracturas y fuertes golpes que le impedían caminar.

Apenas se enteraron de la emergencia, no dudaron en dar ayuda a la Cruz Roja como en otras ocasiones lo han hecho, justamente fueron los que llevaron a un cruzrojista de nombre Freddy hasta donde cayó Isabel para darle medicamentos y todos los cuidados necesarios.

Toros, lo integran Víctor Carvajal, Allan Brenes, Isaac Naranjo, Daniel Rocchi y Scott Trescott; Daniel es italiano pero desde pequeño vive en suelo tico y Scott nació en West Virginia USA pero ellos se sienten como ticos de corazón.

Carvajal le explicó a La Teja que ellos estaban explorando la quebrada División también conocida como Pandora; mientras que los españoles estaban en la quebrada La Palma; ambas tienen un nivel complejo, para dar un ejemplo es como el Monte Everest pero en cañonismo.

Los Toros son unos verdaderos cracks en este deporte. Foto: Cortesía para La Teja

Los Toros cuando se enteraron de la tragedia de inmediato dieron ayuda.

“Nosotros estábamos supercerca y pudimos movernos, las ventajas es que teníamos todo el equipo y todo lo que ocupamos para la exploración de la catarata Pandora, eso fue lo que de lo que facilitó rápidamente que pudiéramos llegar”, afirmó Carvajal.

El grupo se dividió, unos se fueron directamente al rescate de la española y de sus otros cinco compatriotas y de un costarricense que los acompañaba de nombre Johan Aguilar.

Permanecieron con los cruzrojistas y otros desde el centro de operaciones donde los rescatistas y demás organizaciones colaboraban en el rescate que inició desde el sábado 23 de marzo a la 1 p.m.

El lunes a las 7 a.m., rescataron a Isabel en un vuelo dirigido por pilotos de Vigilancia Aérea. El operativo siguió durante el día porque los demás deportistas que debían salir caminando por la montaña, a las 5 p.m. aún no habían llegado

Bombera con amplia experiencia

Isabel tiene experiencia en este tipo de deporte, además es bombera en España y tiene experiencia en rescate.

Ella estaba realizando un rapel de aproximadamente 45 metros, otros de sus compañeros habían descendido cuando ella lo realizaba y, por razones que no están claras, ella cayó desde la altura, se desconoce de cuántos metros, pero es un milagro que sobreviviera, pese a que sufrió fracturas en el cráneo, tórax, cadera y manos.

No se sabe si un anclaje falló o alguna piedra cayó y la botó a ella, la turista está internada en el hospital San Rafael de Alajuela tras pasar dos noches con temperaturas extremas de frío y fuertes lesiones.

Pilotos del Servicio de Vigilancia Aérea de Costa Rica rescataron a la española Isabel González, la acompaña el cruzrojista Freddy. Foto:MSP

LEA MÁS: Esta es la razón por la que la española practicaba canyoning en las faldas del volcán Turrialba

Rescate complicado

Este ha sido uno de los rescates más complicados, largos y agotadores que ha enfrentado la Cruz Roja, así lo confirmó Dyanne Marenco, presidenta de la Cruz Roja.

Los cruzrojistas, vaqueanos, los barranquistas y otros colaboradores enfrentaron noches heladas con el fin de hacer efectivo el rescate.

“El cañón y la topografía del terreno, además del tipo de suelo que dificulta los anclajes y hace que sea uno de los rescates más complejos y más técnicos que tengamos registro, se ha hecho gracias al apoyo de una serie de expertos en estos temas, expertos en rescate vertical, pero además de cruzrojistas con un gran corazón, que apesar del frío de la noche y del cansancio no parar de luchar por aliviar el sufrimiento de las personas”.

Isabel González, la tercera de izquierda a derecha, sufrió fracturas graves al caer a una cañón en el volcán Turrialba. Foto: Tomada de Fadmes

LEA MÁS: En imágenes: el complejo rescate de los turistas en el volcán Turrialba

¿Es permitido hacer barranquismo en Turrialba?

En el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) explicaron que practicar este deporte en esta zona del cañón del río La Palma en las faldas del volcán Turrialba, sí es permitido, debido a que no están en una área de protección, sino en propiedades privadas y solo deben pedir permiso a los respectivos dueños.

“Estos turistas se encontraban en unas fincas aledañas, no estaban dentro del parque Nacional del Volcán Turrialba, por esa razón no es turismo ilegal y se desconoce si ingresaron con permiso del dueño de la finca, pero esto no es algo que nosotros controlemos”, explicó Mauro Vargas, del Sinac.