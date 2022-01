Batán despidió a querido fotógrafo que fue asesinado durante un intento de asalto

La comunidad de Batán está muy conmovida por el homicidio. Foto: Cortesía El Bataneño.

La comunidad de Batán despidió este lunes 3 de enero al querido fotógrafo Óscar Álvarez Villarreal, de 58 años ,conocido como “Morro”, quien fue asesinado el 31 de diciembre en un aparente intento de asalto.

Don Óscar se dedicaba a tomar fotos en eventos, pero era muy conocido porque lo contrataban para hacer las fotografías de las graduaciones de los colegios y escuelas en la zona, pues según comentaron varios allegados tomaba unas fotos muy lindas y a los papás les encantaba el trabajo que realizaba.

De hecho, don Óscar ya tenía programados varios trabajitos de graduaciones que se realizarían en los próximos días.

A “Morro” lo despidieron este lunes, con cimarrona y su funeral fue en la iglesia, de donde lo llevaron al cementerio de Batán para darle el último adiós.

Según trascendió, Álvarez fue invitado a una fiesta navideña el día del crimen. Según su amigo Miguel Batista, dueño de la página el Bataneño Noticias y Más, Morro llegó a la fiesta, pero le dijeron que todavía faltaba un ratito para que estuviera la comida por lo que él decidió irse a un bar restaurante que se encuentra a 50 metros del ebais en el centro de Batán a comer alguito.

Con cimarrona despidieron al fotógrafo. Foto: Cortesía El Bataneño.

“Morro” se iba a bajar del carro, cuando dos hombres que viajaban en una moto lo interceptaron para robarle sus pertenencias, aparentemente el trató de defenderse y recibió un balazo en el pecho que le costó la vida.

“A mí me avisaron, como siempre que pasa algo en la comunidad, por medio de mi página de noticias, así que pasé por ahí apenas me dijeron. Me ha dolido demasiado porque éramos buenos amigos, para mí él era un maestro de la fotografía muchas veces me ayudó y me enseñó a mí y a otros, también me corrigió, era un gran profesional. Él era de Guanacaste, pero ya tenía mucho de vivir aquí, y durante un tiempo se encargó de tomar las fotos para la revista de Bandeco”, dijo Miguel.

Incluso Miguel nos contó que hace poco él se compró una cámara más moderna, por lo que cuando “Morro” la vio le dijo que la quería y que tenía ganas de usarla.

Óscar Álvarez de 58 años conocido como Morro. (cor)

“Vea las vueltas de la vida, con esa cámara hoy estoy tomando las fotos de su despedida”, dijo Miguel quien vio a su amigo por última vez unas horas antes del crimen, pues coincidían a diario.

Los hombres no lograron robarle nada al fallecido, en la comunidad esperan que la justicia no se olvide de su querido “Morro”.