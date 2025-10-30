Sucesos

Bebé de 2 años está grave al tomar gasolina de manera accidental

El menor permanece internado en el Hospital Juana Pirola en San Vito de Coto Brus

Por Alejandra Morales

Un bebé de 2 años permanece en condición delicada al tomar de manera accidental gasolina.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 7:25 p. m. de este miércoles 29 de octubre, en Limoncito de Coto Brus, zona sur del país.

“Niño de 2 años tomó gasolina de forma accidental, se trasladó de manera crítica al hospital Juana Pirola”, dijeron en la benemérita.

El niño de 2 años permanece internado en el Hospital Juana Pirola en San Vito de Coto Brus.

Por la condición de salud no descartan enviarlo al hospital Nacional de Niños en San José.

Este caso se mantiene bajo investigación para determinar las causas que mediaron en esta emergencia, los doctores le insisten a los padres o encargados de familia no almacenar gasolina, cloro, ni otros líquidos en botellas de gaseosas u otras que pueden ser confundidas tanto por niños y adultos.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

