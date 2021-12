Bebé de mensajero que murió arrastrado por río lleva un año siendo el consuelo de su mamita

“Este bebé es mi consuelo, seguro lo será hasta que me muera”, son las palabras de Mily Henríquez, viuda del mensajero Jeffrey Vargas Ortiz, quien murió arrastrado por el río Tiribí, tras caer en calle Mesén, en La Unión de Cartago.

El pequeñito, llamado Jeffrey Alessandro, cumplió su primer añito de vida este viernes 17 de noviembre y su familia se lo celebró este domingo 19.

Mily asegura que el pequeño ha sido su consuelo en un año de muchas emociones tras perder al amor de su vida, con quien llevaba nueve años de matrimonio.

“Este chiquitín es ver al papá, hasta en la forma de ser, es tremendo, gritón”, cuenta esta valiente mamá, quien sigue sonriendo a pesar del dolor que carga por dentro.

Afirma que desearía que su esposo estuviera junto a ella viendo crecer al bebé y a veces hasta siente que va a recibir una llamada o un mensaje de él.

“Le digo a mi mamá que a veces, cuando el teléfono suena, siento que es él quien me va a llamar, o cuando escucho una moto con el motor parecido al que tenía la de él, también pienso que ya viene a casa, pero luego mi mente reacciona y pienso que no volverá”, manifestó.

Jeffrey Vargas Ortiz, de 30 años, y Mily Henríquez tenían nueve años de casados. Foto: Cortesía de la familia para LT

Jeffrey desapareció la tarde del martes 20 de octubre del 2020 en calle Mesén, él iba en moto y ese día el río Tiribí, el cual debía cruzar, creció mucho. Algunas personas afirmaron que vieron una moto ser arrastrada por la corriente.

[ Mensajero desaparecido soñaba con poner la cuna de su primer hijo ]

El cuerpo fue hallado un mes después, el sábado 21 de noviembre del 2020, cuando los trabajadores de la represa de Brasil de Mora abrieron las esclusas para que pasara el agua y lo vieron.

Primera visita al cementerio

El sábado 4 de diciembre, Jeffrey habría llegado a sus 32 años, ese día esta madre llevó por primera vez a su hijo al cementerio La Piedad, en Desamparados. La mamá y un hermano de Mily fueron con ellos.

Mily Henríquez, viuda del mensajero Jeffrey Vargas Ortiz, llevó a su hijo a visitar la tumba. Foto: Cortesía Mily Henriquez

“Esta fue la primera vez que fuimos, no me sentía con la capacidad de ir antes con bebé. A pesar de estar pequeño, le hablo de su papito, le enseño una foto y le digo: ‘Este es papá’, solo se le queda viendo. En dos ocasiones se le ha quedado viendo y parecía que le hablaba en la forma de un bebé, ¿qué le habrá dicho?, no lo sé, pero mi hijo siempre sabrá que tuvo un papá que lo esperó, lo amaba y sabemos que desde donde esté lo cuida”, expresó.

De momento, la única palabra que el bebé pronuncia con claridad es ‘papá' y a Mily le encanta que la llame así, porque serán sus dos papeles en el crecimiento de su hijo.

Agregó que luego de la muerte de su esposo hubo muchos cambios en su vida, entre estos procura no ver noticias, porque cuando escucha que una persona fue arrastrada por un río revive toda la angustia.

Además, dice que prefiere contemplar algunos recuerdos que tiene con él.

“Me sueño cada cierto tiempo con Jeffrey, hace poco me soñé que estábamos juntos. De él tengo dos camisas y dos pares de zapatos, tengo un bolsito con algunas cosas como una pistolita de juguete, un anillo y un reloj que le había regalado.

“Así como otras cosas que él me había dado, las tengo en mi armario al frente de mi cama. En el cuarto solo tengo una foto de él, pero me duele cuando la veo”, comentó.

Agrega que solo vive un día a la vez, pero constantemente se le vienen muchos recuerdos que vivió con el papá de su hijo.

“Él a veces me decía ‘Chanchilla parida’, se tenía un humor muy particular y esto lo recordé cuando a mi bebé le regalaron dos chanchitos de juguete, entonces siento que de una u otra manera me habla, pero ahora siento que tengo más paz en comparación a hace un año, creo que mi esposo está descansando donde no hay sufrimiento”, mencionó.

Esta madre se dedica al 100% al niño y también vende ropa de vez en cuando.

“A este bebé lo cuido como mi vida, él es muy inteligente, son las cualidades del papá. Es lo más hermoso que me pudo dejar como responsabilidad para cuidar”, concluyó.