Bebé de un año sufre graves quemaduras con agua hirviendo en Pavas

La menor fue trasladada en condición crítica al Hospital Nacional de Niños

Por Silvia Coto
Hospital Nacional de Niños, fachada
La bebé permanece internada en el Hospital Nacional de Niños. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Una bebé de un año resultó gravemente herida la noche del martes, luego de que una olla con agua hirviendo le cayó encima.

La emergencia se dio en una vivienda, en Lomas del Río de Pavas.

Según informó la Cruz Roja Costarricense, la menor presentó quemaduras de consideración en diferentes partes del cuerpo. Al lugar se desplazó una unidad de soporte avanzado de la Cruz Roja que estabilizó a la niña.

Debido a la gravedad de las lesiones, la bebé fue trasladada en condición crítica al Hospital Nacional de Niños.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

