Bebé, tres hermanitos y una tía con discapacidad lo perdieron todo en incendio

Un incendio consumió dos casas de madera en Guadalupe de Goicoechea, San José.

Las llamas dejaron a 12 personas con lo único que llevaban puesto y entre los afectados hay un bebé de 6 meses de nacido, sus tres hermanos de 10, 11 y 12 años y una tía de ellos, con una discapacidad, de 46 años.

Doña Lizbeth Sánchez, abuelita de los niños y mamá de la mujer con discapacidad, dice que el incendio ocurrió este sábado a las 12:17 a. m..

Sánchez mencionó que una de las casas es la de ella, en la que vive junto con su esposo Miguel Corrales y tres hijos.

La segunda vivienda afectada está al lado de la suya y ahí vive su hijo, la nuera y los tres menores de edad. Asegura que las llamas avanzaron con velocidad porque las casas eran de madera.

“Siempre soy la última en acostarme a dormir, porque me quedo revisando que todo esté desconectado y además me gusta que la cocina me quede limpia, estaba a punto de irme a dormir cuando escuché un ruido en el techo de la cocina y mi hija me preguntó qué era lo que sonaba, cuando pretendí ir a ver qué pasaba ya las llamas estaban quemando todo.

“No me dio tiempo de sacar nada, era tanto nuestro miedo que ni siquiera podíamos quitar el doble paso del portón, un señor llegó y fue quien nos ayudó a arrancar el portón para poder salvarnos”, expresó la afectada.

Este sábado sacaron todos los escombros y limpiaron lo poco que quedó de la casa. No tienen dónde vivir.

“La noche de este sábado, la del domingo y el lunes nos vamos a poder quedar en el salón comunal de San Gerardo de Goicochea, está a trescientos metros oeste del Palí de Novacentro, ya luego tenemos que ver si alguna institución nos ayuda a reubicarnos en alguna casa”, dijo la afectada.

La familia necesita alimentos y por supuesto platita. Si quiere ayudar, puede hacerlo por medio de sinpe móvil al número 8687-3759 a nombre de Lizbeth Sánchez.

También son bienvenidos ropa y zapatos en buen estado, los niños son talla 14-16 y una niña talla 16 o “S”. El bebé usa pañales talla grande y ropa para bebé de un año, mientras que los adultos son tallas M y XL.