Bebita está grave tras ser mordida por un perro en la cara en Desamparados

Una bebé de tan solo un año y siete meses tuvo que ser llevada de emergencia al Hospital Nacional de Niños luego de que, por circunstancias que no son claras, fuera atacada por un perro.

La Cruz Roja explicó que la niña fue llevada al centro médico en condición delicada, pues presentaba heridas causadas por la mordedura de un perro en sus rostro.

De acuerdo con el reporte de la Benemérita, el ataque ocurrió a eso de las 10:45 a.m. de este lunes, en la localidad de San Juan de Dios de Desamparados.

La bebé fue llevada al Hospital Nacional de Niños.Foto Archivo. (Rafael Pacheco Granados)

“A la llegada de los equipos, la paciente es abordada y estabilizada por personal, tanto de una unidad de soporte básico como de soporte avanzado. Debido a la gravedad de sus lesiones, es trasladada en condición crítica al Hospital Nacional de Niños”, informó la Cruz Roja.

De momento, las autoridades no han dado a conocer cómo habría ocurrido el ataque.