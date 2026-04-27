Sucesos

Bebita está grave tras ser mordida por un perro en la cara en Desamparados

La bebé fue llevada por la Cruz Roja al Hospital Nacional de Niños

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Por Adrián Galeano Calvo

Una bebé de tan solo un año y siete meses tuvo que ser llevada de emergencia al Hospital Nacional de Niños luego de que, por circunstancias que no son claras, fuera atacada por un perro.

La Cruz Roja explicó que la niña fue llevada al centro médico en condición delicada, pues presentaba heridas causadas por la mordedura de un perro en sus rostro.

De acuerdo con el reporte de la Benemérita, el ataque ocurrió a eso de las 10:45 a.m. de este lunes, en la localidad de San Juan de Dios de Desamparados.

La bebé fue llevada al Hospital Nacional de Niños.Foto Archivo. (Rafael Pacheco Granados)

“A la llegada de los equipos, la paciente es abordada y estabilizada por personal, tanto de una unidad de soporte básico como de soporte avanzado. Debido a la gravedad de sus lesiones, es trasladada en condición crítica al Hospital Nacional de Niños”, informó la Cruz Roja.

De momento, las autoridades no han dado a conocer cómo habría ocurrido el ataque.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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