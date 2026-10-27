Bloqueo de universitarios agrava las presas en Heredia y la Policía intenta abrir un carril

Si las presas en Heredia suelen complicar el regreso a casa durante la hora pico, la noche de este lunes 26 de octubre, la situación se agravó por un bloqueo que mantienen algunos estudiantes de la Universidad Nacional (UNA).

La manifestación comenzó desde horas de la tarde y al caer la noche el tránsito se mantenía afectado por el cierre de la vía.

El Ministerio de Seguridad Pública confirmó que oficiales de la Fuerza Pública permanecen en el sitio e intentan negociar con los universitarios para que habiliten al menos un carril y permitan el paso de los vehículos.

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Presas en la entrada a Heredia, cerca de la Universidad Nacional. Foto: Rafael Pacheco/Ilustrativa (Rafael Pacheco)

Hasta el momento, no han trascendido las razones específicas por las que los alumnos mantienen el bloqueo.

Sin embargo, la protesta ocurre en medio de las manifestaciones que los estudiantes de universidades públicas han realizado en los últimos días contra los recortes presupuestarios propuestos para la educación superior pública y el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

El pasado martes 20 de octubre, estudiantes universitarios realizaron una protesta en el centro de San José por esta situación.

Por ahora, se está a la espera de que las negociaciones permitan habilitar el paso y aliviar las presas que afectan a quienes transitan por Heredia.