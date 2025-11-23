Bodega de Grupo Q sería una de las afectadas por mega incendio en almacén fiscal en Desamparados

Una bodega de la empresa Grupo Q, dedicada a la venta de vehículos y repuestos, sería una de las que resultó afectada con el mega incendio que se produjo la mañana de este domingo en un almacén fiscal en Desamparados, en San José.

En una transmisión hecha por el Cuerpo de Bomberos en su perfil de Facebook, se alcanza a observar que una de las bodegas de las que sale humo tiene un rótulo de Grupo Q, con la palabra repuestos, por lo que se presume que dicha estructura era usada para el almacenaje de este tipo de productos.

Una de las bodegas afectadas sería de Grupo Q. (Cortes/Incendio en bodegas en Desamparados.)

De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos, el siniestro se originó a eso de las 11:18 a.m., de este domingo en el almacén fiscal Las Brisas, ubicado en San Rafael Arriba de Desamparados, detrás de la escuela Manuel Ortuño, en una bodega de la zona franca Las Brisas.

Enorme incendio amenaza con devorar bodega en Desamparados

El bombero Alex Quirós explicó que el hecho de que esa bodega sea una de las afectadas pudo haber causado que el fuego ganara mucha fuerza, debido al tipo de materiales que estaban almacenados ahí.

Varios camiones quedaron destruidos por las llamas. (Cortes/Incendio en bodegas en Desamparados.)

“Hemos tenido una situación particular; una de las bodegas, o el centro del área de bodegas, ha colapsado debido a la gran cantidad de fuego que tuvimos ahí. Hay un área que son bodegas de repuestos y materiales de vehículos, lo cual efectivamente compromete bastante el consumo del incendio y, por ende, hemos tenido que colocar dos unidades plataformas para hacer un trabajo con chorros fuertes con grueso calibre de agua para evitar que se propague a los lados”, explicó Quirós.

Las llamas se extendieron hasta las afueras de las bodegas. (Cortes/Incendio en bodegas en Desamparados.)

En imágenes compartidas por el Cuerpo de Bomberos se observa que las llama llegaron hasta las afuera de las bodegas, alcanzando varios camiones de carga que quedaron completamente destruidos.

Más de 20 unidades de Bomberos se encuentran en la escena. (Cortes/Incendio en bodegas en Desamparados.)

La labor de los bomberos se complicó más de la cuenta al inicio, pues tuvieron problemas de abastecimiento de agua.

Incendio en bodega en Desamparados

“Hemos estado tratando de controlar el avance en diferentes lugares y ya tenemos parte del suministro de agua que era lo que nos estaba haciendo falta en un inicio para controlar el incendio”, agregó Quiros.

En este momento, el Cuerpo de Bomberos mantiene más de 20 unidades en la escena, las cuales llegaron de estaciones de San José, Heredia, Alajuela, Cartago e incluso Puntarenas.

La columna de humo se alcanza a ver desde distinto puntos de la capital. Foto cortesía. (cortes/Incendio en bodega en Desamparados. Foto cortesía.)

En cuanto al complejo de bodegas, se habla de que se trata de una estructura de unos 10 mil metros cuadrados que ya presenta daños en una gran parte.