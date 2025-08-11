Bolados Legales: aprenda todo lo que debe saber sobre la prenda

Es muy común que la gente escuche de las prendas y de las hipotecas y la gente lo entiende como una garantía para poder tener o conseguir un dinero, Básicamente, las prendas y las hipotecas son una adhesión a un crédito porque es la forma en la que la persona que presta el dinero se garantiza la manera de que usted se lo vaya a devolver.

La prenda es una garantía para la persona que presta el dinero. Archivo (Shutterstock/Shutterstock)

Cuando hablamos de las prendas, se trata de la garantía que damos sobre lo que se conoce en derecho como bienes muebles. Los inmuebles que son las casas o propiedades se utilizan para las hipotecas y en el caso de las prendas, las cuales pueden caer sobre cualquier tipo de mueble, siempre y cuando sea susceptible de poderse materializar la garantía en el mismo.

Normalmente, los acreedores hacen garantía sobre vehículos y usan prendas porque esos son bienes muebles, pero se pondrían prendar otras cosas como maquinarias, equipos y cosas así, pero lo que pasa es que un acreedor difícilmente va a querer garantizar una prenda por algo que no está inscrito en el registro, porque ese bien podría movilizarse, distraerse y dejar de ser una garantía. Por eso es tan común que la prenda esté mayoritariamente sobre vehículos.

La prenda normalmente se da en negocios de crédito y se utiliza para préstamos que las sumas no sean tan altas como una casa o propiedad, sino sobre un vehículo porque la prenda no va por el valor del vehículo, sino por un porcentaje del mismo.

Por ejemplo, por un carro de 10 millones de colones es probable que el acreedor le preste a usted un 60%, es decir seis millones de colones y por seis millones usted no va a hipotecar una casa de 120 millones de colones, mejor prendar un carro de un valor similar para que en caso de no pagar, el vehículo responda.

