Bolados Legales: “Así puede proteger sus cuentas de los ciberdelincuentes”

Todos debemos comprender que no existe ningún sistema informático 100% seguro, pero sí hay buenas prácticas que pueden ayudarle a protegerse de la mayoría de los ataques de los ciberdelincuentes.

(Shutterstock)

A menudo se piensa que con utilizar contraseñas complejas ya estamos seguros, pero esto solo genera una falsa sensación de seguridad. Muchas veces las claves son sustraídas a las empresas y vendidas en los mercados negros en internet, por lo que los delincuentes pueden entrar a su cuenta sin mayores complicaciones.

Con el acceso a un correo electrónico los delincuentes no solo van a ver sus mensajes, sino que pueden usarlo como un primer paso para vulnerar otras cuentas, ver sus documentos en la nube (algunos con material íntimo) suplantar su identidad para estafar e inclusive para sacarle dinero de bancos que no le permiten activar un segundo factor de autenticación.

licenciado Adalid Medrano

¿Cómo protegerse?

No reutilice contraseñas: No use la misma contraseña en varios servicios. Para facilitar esto es recomendable usar un gestor de contraseñas para generar y administrar claves seguras.

Active el segundo factor de autenticación: Implemente esta medida en todas sus cuentas (correo electrónico, WhatsApp, redes sociales). Si tiene dudas sobre cómo activarlo, consulte las guías oficiales de cada servicio.

Unos minutos en configurar esta protección puede ayudarle a evitar pérdidas financieras, diversos problemas y daños emocionales.

Lic. Adalid Medrano, especialista en Derecho Informático. Teléfono: 8979 6820.