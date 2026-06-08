Bolados Legales: Despido: un tema que conviene conocer antes de que sea tarde

Pocas noticias generan tanta incertidumbre como enterarse de un despido. Sin embargo, en Costa Rica la legislación laboral establece reglas claras que tanto patronos como trabajadores deberían conocer para evitar conflictos y falsas expectativas.

Despido silencioso; despido de adultos mayores, reestructuración, desprecio por la experiencia, empleados cerca de pensionarse (Shutterstock/Shutterstock)

La primera diferencia fundamental es entre el despido con responsabilidad patronal y el despido sin responsabilidad patronal. En el primero, el empleador decide terminar la relación laboral sin que exista una falta grave atribuible al trabajador, por lo que debe pagar prestaciones como la cesantía. En el segundo, el trabajador incurre en una conducta que la ley considera suficientemente grave para justificar la terminación inmediata del contrato sin ese pago.

El Código de Trabajo contempla diversas situaciones que permiten un despido sin responsabilidad patronal, entre ellas actos de deshonestidad, faltas graves de disciplina, injurias contra el patrono o ausencias injustificadas en determinadas circunstancias. No obstante, estas causales deben poder demostrarse y aplicarse conforme a la normativa vigente.

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Ahora bien, que una persona sea despedida sin responsabilidad patronal no significa que pierda todos sus derechos económicos. El patrono sigue obligado a cancelar los salarios pendientes, las vacaciones no disfrutadas y el aguinaldo proporcional acumulado hasta la fecha de finalización de la relación laboral.

Cuando el despido es con responsabilidad patronal, la cesantía se calcula según la antigüedad del trabajador y los parámetros establecidos en el Código de Trabajo, lo que puede representar una suma importante para quienes han permanecido varios años en una empresa.

Andrey Garro Carvajal (And/Andrey Garro Carvajal)

Otro aspecto que suele pasarse por alto es la obligación del patrono de informar las razones del despido cuando así corresponda. La transparencia en este proceso no solo fortalece la seguridad jurídica, sino que también reduce la posibilidad de litigios posteriores.

Conocer estos derechos y obligaciones es esencial. En materia laboral, la mejor protección no siempre es un abogado: muchas veces es la información.

Licenciado Andrey Garro Carvajal, teléfono 22317060.