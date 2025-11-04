Bolados Legales: la mora judicial y los problemas que causa

La mora judicial se define como aquel proceso interno en una institución, en este caso el poder judicial, donde se lleva un proceso de familia, contencioso, laboral, oral o penal, que se tiene que resolver en un plazo determinado, pero lamentablemente por la inacción de algunos funcionarios o por la falta de planificación, de recursos tecnológicos o financieros esos procesos se van rezagando y generando, de alguna manera, una frustración en el usuario porque no va a tener ese tema de justicia pronta y cumplida en un tiempo real.

La mora judicial afecta a los juzgados. (Archivo)

Este problema, generalmente, en un 70 por ciento, se da en los despachos por la cantidad de trabajo y de expedientes, la falta de personal, ya que muchos se incapacitan por temas de siquiatría o de salud física, pues al final de cuentas todos somos humanos. Además, muchas veces, muchos abogados presentan tácticas dilatorias y recurren a ciertas artimañas jurídicas, las cuales algunas pueden ser legales y otras no para retrasar el proceso y que este se debilite o prescriba en el tiempo.

LEA MÁS: Bolados Legales: los allanamientos y todo lo que se debe saber sobre este procedimiento

Los efectos de la mora judicial, por ejemplo, en un caso penal y dependiendo de la delincuencia que se haya generado, hay plazos de prescripción de tres a diez años y si no se resuelven en un plazo oportuno, los testigos pierden la noción de lo que ocurrió. En material laboral, por ejemplo, cuando se llega a un juicio de prestaciones laborales, la persona ya no recuerda cuándo fue que lo contrataron y así en todos los procesos.

LEA MÁS: Bolados legales: ¿Qué es la sextorsión y cómo combatirla?

Con la reforma al Código Procesal Civil hay un fenómeno que se está dando en vía judicial, que si el proceso pasa inactivo por seis meses podría archivarse y si se inactiva por la inacción del juzgado se puede complicar que la persona goce de ese derecho que tanto anhelaba y podría generar un perjuicio económico a la víctima, a la parte actora o a las partes que intervienen en el proceso.

Joseph Rivera, abogado penalista, representa a la familia de Nadia Peraza, quien fue asesinada entre enero y marzo del 2024. (Foto cortesía/Foto: cortesía)

Licenciado, Joseph Rivera, teléfono 8998-0112