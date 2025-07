Bolados Legales: las sociedades y todo lo que se debe saber sobre ellas

Hay distintas sociedades mercantiles en nuestro Código de Comercio, pero las que más se utilizan son la anónima y la de responsabilidad limitada.

Aprenda todo sobre las sociedades (Shutterstock/Shutterstock)

En estas sociedades, las personas pueden poner su negocio o su patrimonio. Al principio se utilizaba, por parte de algunas personas, como una forma de evasión fiscal, pero con el paso del tiempo se ha venido regulando y ahora ya tenemos impuesto a las sociedades, hay temas de marcas, de responsabilidades. Se ordenó la casa y se empezaron a crear sociedades de verdad, por lo que ahora quedan activas las que cumplen con estas obligaciones.

Las sociedades mercantiles o anónimas lo que ayudan es a dividir las cosas para que mi patrimonio no corra peligro con relación al negocio. Esto es porque si el negocio fracasa, no voy a responder con mi patrimonio, sino con el de la empresa. Las sociedades anónimas pueden estar integradas como mínimo por presidente, tesorero, secretario y fiscal, es optativo y este no puede ser familiar de los integrantes. Además, tiene acciones y accionistas.

Se dio recientemente un cambio en el Código de Comercio en el que las sociedades mercantiles tienen que incluir, como domicilio, un correo electrónico.

Yo sugiero que contacte a su abogado o abogada de confianza para que les ayude presentar la escritura pública o la protocolización y así ajustar el tema del domicilio. No es que se va a eliminar el tema del domicilio físico, sino que se debe incluir un correo electrónico.

Kendall Ruiz

Hay un período que va de un año del 4 de julio del 2025 al 4 de julio del 2026. Tiempo después, si no cambia, el correo electrónico puede que queden notificados automáticamente de toda resolución, sea administrativa o judicial.

