Bolados Legales: ¿Por qué el chisme puede convertirse en un problema grave dentro de una empresa?

En los centros de trabajo el chisme puede definirse con varios términos legales como injurias (manifestar hechos u opiniones que atentan contra la dignidad de una persona, lesionando su honor y el buen nombre), calumnias (acusar falsa y maliciosamente a alguien) o difamaciones (cuando una persona hace una declaración falsa con el fin de dañar la reputación de otra), los cuales están regulados en el Código Penal, son delitos, son querellables y pueden implicar un resarcimiento económico si se determina un perjuicio.

La manía del chisme: ¿Por qué se da tanto en el trabajo?

Es importante que los centros de trabajo, en caso de chismes, informen por medio de qué canal se puede realizar una queja, ya que si se dejan, pueden crear un mal ambiente laboral, llegando en casos extremos, como lo establece el Código de Trabajo en el artículo 81, puede implicar un despido sin responsabilidad patronal de acuerdo a la afectación que se le causó al centro de trabajo o a algún compañero de trabajo.

Recordemos que el Código de Trabajo establece que durante las relaciones laborales deben imperar las buenas costumbres y la buena fe (artículo 19) y luego habla de las obligaciones de los trabajadores, que deben conducirse de manera tal que permitan las buenas prácticas en el centro de trabajo y esto implica tanto dentro como fuera de la labor. Además del despido, puede darse una amonestación leve, grave o una eventual suspensión.

Lo recomendable para una empresa es crear una regulación, política y reglamento interno, generar comunicados sobre esta conducta y luego capacitar al personal para que estén al tanto y no puedan alegar ignorancia.

