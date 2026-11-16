La legitimación de capitales, conocida también como lavado de dinero, es el proceso mediante el cual se busca ocultar o disimular el origen ilícito de recursos económicos para darles apariencia de legalidad. En términos sencillos, consiste en introducir en la economía formal dinero o bienes provenientes de actividades delictivas, mediante operaciones comerciales, financieras o patrimoniales.

Dinero del crimen organizado, lavado de dinero, blanqueamiento de dinero, blanquear dólares. Imagen conceptual de billetes tendidos (Kamil Zajaczkowski/Shutterstock)

En Costa Rica, esta conducta está regulada principalmente por la Ley 7786, Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Su artículo 69 establece penas de prisión de ocho a veinte años para quienes adquieran, conviertan, transmitan u oculten bienes de origen delictivo, en los supuestos que contempla la norma.

Este delito no se limita al narcotráfico. También puede relacionarse con recursos provenientes de otras actividades criminales graves, como la corrupción, el fraude y otras formas de delincuencia organizada.

LEA MÁS: Bolados Legales: “Ley contra el sicariato en Costa Rica”

Sus repercusiones para el país son profundas. La legitimación de capitales distorsiona la economía, facilita el crecimiento de organizaciones criminales, promueve la corrupción, debilita la confianza en el sistema financiero y afecta la competencia entre empresas que operan legítimamente.

Además, compromete la imagen internacional de Costa Rica y puede generar consecuencias sobre la inversión, el comercio y las relaciones financieras con otros países.

Boris Acosta (Boris Acosta/Gemini)

Por eso, combatir este delito requiere mucho más que investigaciones y condenas. Es indispensable fortalecer los controles financieros, la supervisión de actividades económicas vulnerables y la cooperación entre las instituciones públicas y privadas.

LEA MÁS: Bolados Legales: Legitimación de capilates

La legitimación de capitales no es un delito sin víctimas: sus efectos alcanzan a toda la sociedad, debilitan el Estado de derecho y ponen en riesgo la seguridad y el desarrollo económico del país.

Licenciado Boris Acosta, teléfono: 84356135.