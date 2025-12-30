Bolsa voló por las ventanas en Hatillo: 2.500 dosis de droga y casi ₡2 millones decomisados

Un fuerte golpe contra el narcomenudeo dejó como resultado el decomiso de más de 2.500 dosis de aparente droga y ₡1.904.825 en efectivo durante los operativos de Tolerancia Cero en Hatillo, San José.

Decomiso de dinero y drogas en Hatillo (Cortesía/cortesía)

Los hallazgos fueron realizados por el Grupo de Apoyo Operacional (GAO) y se concentraron en las comunidades de 25 de Julio y María Reina, zonas que han sido impactadas por reiteradas denuncias relacionadas con venta de droga y hechos violentos.

El primer decomiso se dio en la ciudadela 25 de Julio, luego de que una persona alertara a los oficiales sobre un hombre vestido de negro que ingresó a un edificio portando bolsas de supermercado, cuyo contenido podría ser droga.

Al llegar al sitio, el sospechoso notó la presencia policial y huyó por las gradas hasta el tercer piso. Minutos después, desde una ventana, un sujeto lanzó una bolsa que cayó en una zona verde.

Al revisarla, los policías encontraron dosis de marihuana, cocaína y crack, además de dinero en billetes y monedas de distintas denominaciones.

El segundo hallazgo ocurrió en María Reina, donde los oficiales intervinieron tras reportes por accionamiento de arma de fuego y presunta venta de droga.

Durante el operativo, varios hombres huyeron por una alameda, pero fueron abordados e intervenidos. En un rastreo por la ruta de escape, los policías localizaron una bolsa de basura negra con diferentes tipos de aparente droga y dinero en efectivo.

Las evidencias fueron decomisadas y remitidas a las autoridades judiciales correspondientes para continuar con las investigaciones.