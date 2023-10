Bombera que enfrenta el cáncer de seno: “La vida es un premio, cada hora es una bendición”

Vivir y agradecer, así es como Alejandra Jiménez Romero disfruta de su existencia pese a las batallas que se le presenten.

Ella es profesora de Matemáticas en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y es bombera voluntaria en la estación de Pacayas, en Cartago, de donde es vecina.

Alejandra es una guerrera que enfrenta con coraje el cáncer de seno, que se le estaba desarrollando en el pecho derecho.

La noticia la supo en junio del 2022 y afirma que es inevitable sentir miedo, pero también sobran las ganas de prestarle más atención a la vida, de querer hacer todo lo que se posterga y de valorar a las personas que siempre han estado en su vida: la familia.

“Siempre me hacía la revisión, en la familia siempre nos hacemos los exámenes. En setiembre del 2021 me hice exámenes y todo salió bien, me recomendaron a los seis meses hacerlos de nuevo, en esas fechas detecté una pelotita en el seno derecho, se me encendieron todas las alarmas, por dicha me estaba haciendo exámenes, la prevención es importante”, manifestó esta valiente mujer.

A ella la operaron y luego tuvo que someterse a 16 sesiones de quimioterapia y de radioterapia, estuvo incapacitada por 10 meses, pero en abril terminó su incapacidad. Aún no le han dado de alta y sigue con tratamiento con pastillas.

Alejandra Jiménez Romero, bombera de Pacayas, sigue luchando contra el cáncer de seno. Foto: Cortesía Alejandra Jiménez para LT

Manifiesta que los cambios, tanto emocionales como físicos, que provocan el tratamiento son duros, comenzando con la pérdida del cabello, la cual es solo una parte de todos los duelos que enfrenta cada persona que da pelea contra este tipo de cáncer, además del desgaste que provoca la quimioterapia y el cansancio.

“Las mismas etapas del duelo se llevan cuando se enfrenta una enfermedad. Las primeras veces, cuando a uno le hablan de cáncer, uno piensa que se va a morir, pero los doctores también explican que el cáncer de seno es uno de los padecimientos más comunes y por tanto también hay muchísimos tratamientos y se ha avanzado mucho en la ciencia, la probabilidad de vida aumenta”, explicó.

LEA MÁS: Hermano de bombera sobreviviente de cáncer: “Te quiero sin un seno, pero te quiero viva”

La fe de las personas le dan fortaleza

En medio de todos los dolores, Alejandra no deja de agradecer, sobre todo a la Caja Costarricense del Seguro Social, porque un tratamiento como este es difícil que alguien se lo pueda costear por aparte.

Además le emociona sentir el cariño sincero que viene de muchas personas. Señala que todos esos detalles y de fe que otros muestran, siempre son un gran empuje para cualquier persona que esté atravesando la enfermedad o cualquier situación difícil que se presentan en el camino.

Ella aconseja que si uno conoce a alguna persona que está enfrentando esta enfermedad, que no le hablen con lástima, sino que le transmitan la alegría de vivir.

“La vida es un premio, cada hora es una bendición, tener a la familia cercana también lo es.

“Todo pasa rápido, las personas están con uno por un tiempo y no sabemos cuánto, a veces damos por sentado que nuestros seres queridos van a estar ahí, hay que vivir y agradecer por lo que uno tiene”, expresó la valiente.

Alejandra Jiménez Romero es bombera de Pacayas desde el 2017. Foto: Cortesía Alejandra Jiménez para LT

Desde niña

Alejandra, desde pequeña, soñó con ser bombera, profesión que le apasionó, pero reconoce que a veces pasa que a las mujeres no se les motiva para que den ese servicio, entonces ella eligió primero ser docente. Sin embargo, la vida le dio la oportunidad de ser parte de los bomberos voluntarios desde el 2017.

Estos son los que trabajan sin recibir ningún pago, cumpliendo con horas mes a mes, roles nocturnos y con las demás obligaciones de los bomberos que están con plazas, ellos trabajan por amor y para dar un servicio a desconocidos en diferentes emergencias.

“Requiere de mucho tiempo, estudio, sacrificio, preparación física y técnica, que aunque demanda mucho, me apasiona y espero poder a hacerlo por mucho tiempo más”, aseguró.

Así como Alejandra, hay más bomberos que también han enfrentado esta enfermedad, ya sea ellos mismos o familiares cercanos, pese al dolor y el desgaste que sufren, siempre tratan de dar lo mejor en su servicio al país.