“(El sábado) mi hermano iba a atender un incendio en Muelle de San Carlos y esto fue lo que pasó... Hoy mi hermano me escribió: 'hermana, vieras lo que me pasó ayer, me iban a matar, me mantuvieron retenido. Solo un milagro se Dios me salvó, pasé toda la noche llorando y como hasta las 4 a.m. no pude dormir”, detalla lo escrito por Yerlin.