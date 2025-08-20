Sucesos

Bomberos atienden impresionante incendio en empresa de aromatización en Escazú

Ocho unidades de Bomberos están trabajando en el sitio

Por Silvia Coto

El Cuerpo de Bomberos atiende un incendio de gran magnitud en Guachipelín en San Rafael de Escazú, específicamente frente al centro comercial Distrito Cuatro.

Incendio en Guachipelín. Foto para La Teja..
El fuego se originó aparentemente en las instalaciones de una empresa de aromatización y, hasta el momento, también ha afectado una vivienda ubicada en las cercanías.

Al sitio se desplazaron ocho unidades de Bomberos, que trabajan intensamente para controlar las llamas y evitar que se propaguen a otras estructuras.

Incendio en Guachipelín. Foto para La Teja..
Como medida preventiva, las autoridades han procedido a evacuar varias viviendas cercanas al lugar del siniestro.

La gran cantidad de humo ha captado la atención de personas que lo reportan desde varias comunidades.

Noticia en desarrollo

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

