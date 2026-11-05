Sucesos

Bomberos atienden incendio en local dentro del mercado de Grecia

¡Última hora! Incendio afecta a un local comercial en el mercado de Grecia

Por Silvia Coto

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Los bomberos atienden la tarde de este miércoles 4 de noviembre un incendio en un local comercial ubicado dentro del mercado de Grecia, en Alajuela.

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Bomberos atiende la emergencia en el Mercado dee Grecia (bomberos Costa /bomberos CR)

La emergencia fue reportada a eso de las 5:41 p. m., cuando el Cuerpo de Bomberos recibió el aviso y desplazó unidades de las estaciones de Grecia, Naranjo y Sarchí.

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Minutos después, los bomberos confirmaron que las llamas afectaban un local comercial ubicado en el nivel de mezanine. En ese momento realizaban las labores de control del fuego.

De momento, no se ha informado sobre personas afectadas ni sobre las causas que provocaron el incendio.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.