Sucesos

Bomberos atienden incendio que afecta varias viviendas en Coronado

Bomberos de varias estaciones combaten llamas en urbanización San Martín de Coronado

Por Silvia Coto

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Un incendio afecta varias viviendas la tarde de este jueves en San Isidro de Vázquez de Coronado, San José.

La emergencia se da en la urbanización San Martín, detrás del cementerio.

27/03/2019 Un incendio en Sagrada Familia en Hatillo, unas 6 casas quemadas en una área de 600 metros, varias unidades de bomberos controlaron rápidamente el avance del fuego. foto Alonso Tenorio
Los bomberos atienden el incendio en Coronado (Alonso Tenorio)

Según información preliminar de Bomberos, al sitio se desplazaron unidades de las estaciones de Coronado, Tibás, Guadalupe y Metro Norte para atender el fuego.

Los equipos de emergencia trabajan en la escena para controlar las llamas y evitar que se extiendan a otras estructuras.

De momento, no se cuenta con información oficial sobre la cantidad de estructuras comprometidas ni las causas que originaron el incendio.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.