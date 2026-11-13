Bomberos atienden incendio que afecta varias viviendas en Coronado

Un incendio afecta varias viviendas la tarde de este jueves en San Isidro de Vázquez de Coronado, San José.

La emergencia se da en la urbanización San Martín, detrás del cementerio.

Los bomberos atienden el incendio en Coronado (Alonso Tenorio)

Según información preliminar de Bomberos, al sitio se desplazaron unidades de las estaciones de Coronado, Tibás, Guadalupe y Metro Norte para atender el fuego.

Los equipos de emergencia trabajan en la escena para controlar las llamas y evitar que se extiendan a otras estructuras.

De momento, no se cuenta con información oficial sobre la cantidad de estructuras comprometidas ni las causas que originaron el incendio.