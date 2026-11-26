En este momento, personal del Cuerpo de Bomberos se dirige a atender una emergencia en la que se reportó que un camión cisterna se habría estrellado contra una vivienda.

Lo más preocupante de la situación es que, de forma preliminar, se informó sobre la presencia de llamas en el cisterna, así como personas que habrían resultado heridas.

Camión cisterna choca contra casa en Pérez Zeledón

De acuerdo con Bomberos, el suceso tiene lugar en el sector de Páramo de Pérez Zeledón, de la división de la Vuelta de las Monjas, 500 metros hacia el Cerro de la Muerte.

“Se reporta la colisión de un cisterna de gas licuado de petróleo contra una vivienda. Indican de fuego en el cisterna y personas lesionadas”, detalló la institución.

Camión cisterna choca contra casa en Pérez Zeledón

En este momento, Bomberos mantiene en ruta varias unidades de rescate, extintoras y cisterna de las estaciones de Cartago y Pérez Zeledón.

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