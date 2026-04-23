Sucesos

Bomberos evacúa hospital de Los Chiles por derrame de químico en área de lavandería

El Cuerpo de Bomberos indicó que aún no han determinado de qué clase de químico se trataría

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Por Adrián Galeano Calvo

En estos momentos, el Cuerpo de Bomberos está evacuando a varios pacientes del hospital de Los Chiles debido a una alerta que se generó por el aparente derrame de una sustancia química.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, el caso está siendo manejado como una emergencia con material peligroso.

“Se trata de un químico derramado en el área de lavandería, aún no identificado. Estamos evacuando pacientes encamados del área de hombres y niños”.

Los rescatistas están realizando un perímetro de seguridad, ya que el olor del químico es muy fuerte.

El Cuerpo de Bomberos envió unidades extintoras y ambulancias para controlar el incendio
La emergencia tiene lugar en el área de lavandería del hospital. Foto Archivo. (Tomada de redes sociales/La Nación)

*Noticia en desarrollo.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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