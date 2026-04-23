Bomberos evacúa hospital de Los Chiles por derrame de químico en área de lavandería

En estos momentos, el Cuerpo de Bomberos está evacuando a varios pacientes del hospital de Los Chiles debido a una alerta que se generó por el aparente derrame de una sustancia química.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, el caso está siendo manejado como una emergencia con material peligroso.

“Se trata de un químico derramado en el área de lavandería, aún no identificado. Estamos evacuando pacientes encamados del área de hombres y niños”.

Los rescatistas están realizando un perímetro de seguridad, ya que el olor del químico es muy fuerte.

La emergencia tiene lugar en el área de lavandería del hospital. Foto Archivo. (Tomada de redes sociales/La Nación)

*Noticia en desarrollo.