‘Bruce Willis’, el taxista que sobrevivió al ataque de unos sicarios, vive días duros

Una vida cuesta arriba, fuertes dolores en el brazo derecho, traumas y hasta la pérdida de su trabajo como taxista, todo eso le dejó a Ricardo Corrales, conocido como ‘Bruce Willis’, el ataque de unos sicarios en San Francisco de Dos Ríos, San José.

Él perdió la fuerza en la mano derecha, al punto que el peso de una cuchara le cansa. La muñeca de ese lado soporta muchos dolores porque la mano y sus dedos siempre andan caídos. Además, dentro de su brazo tiene una platina que le intensifica las dolencias en los días fríos.

El dueño del taxi un día simplemente se lo quitó y le dijo que no se lo alquilaba más, incluso lo mandó caminando hasta la casa, por eso ahora la pulsea siendo taxista informal con tal de llevar el sustento a su familia.

Pero tiene un marchamo pendiente de ¢120 mil y eso no le permite andar en paz.

Los ¢33 millones que los pistoleros deben pagarle a Corrales por daños físicos y morales, nunca llegaron, porque los sentenciados no tienen nada registrado a sus nombres.

Pese a todo este calvario, Bruce Willis asegura que no ha habido ni un solo día que le deje de agradecer a Dios por haber sobrevivido al brutal ataque a balazos.

“A veces cuando estoy a solas se me vienen las lágrimas al pensar en todo lo que he pasado y los únicos que no me han faltado son mi familia y Dios, ellos han sido el principal sostén”, expresó.

El brazo derecho del taxista perdió su fuerza por culpa de los balazos. Foto: Alejandra Portuguez

Matar a Tupac

Para los que no recuerdan, él fue una víctima inocente de una balacera con armas AK-47 que ocurrió el viernes 9 de octubre del 2015. El taxi que manejaba quedó como un coladero y 91 casquillos quedaron en el lugar, él se salvó gracias a que tiró el asiento para atrás y las balas solo lo impactaron en su brazo izquierdo.

El ataque ocurrió luego de que recibió una llamada para un servicio para Shantell Lucía Sawer Hoyt y el novio de ella, Dennis Patricio Omier Taylor, alias Tupac.

Los sicarios agarraron el taxi a balazos sin importar el daño que le podían causar a un inocente. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Los responsables del tiroteo siguieron durante varios días a la pareja del supuesto líder de una banda narco y así fue como lograron dar con su paradero. Por la muerte de Tupac, a los hombres les prometieron un pago de ¢100 millones, se desconoce si recibieron la plata.

El 6 de diciembre del 2018, condenaron por este ataque a Jimmy Andrés Guzmán Gómez, David Germaine Smith Chollette, Edwin Andrey Taylor Young y Uriel Augusto Urbina Obando, este último fue oficial de la Fuerza Pública.

Los cuatro fueron condenados a 30 años de cárcel por el asesinato de Tupac. Además, les sumaron 10 años más por poner en peligro la vida de Bruce Willis.

Las juezas Isabel Porras, Mariela Villalobos y Mariana Alvarado le ordenaron que Jimmy Guzmán y David Smith pagarle al taxista ¢21 millones por los daños físicos que le generaron las balas y ¢12 millones por los daños morales.

[ Taxista “Bruce Willis tico” lloró al escuchar la sentencia contra los hombres que casi lo matan ]

En medio del dolor nieta trajo alegría

Bruce cuenta que muchas personas le cerraron las puertas al verle el brazo izquierdo mal.

“A mí se me despedazaron los huesos y los tendones, me tuvieron que poner una platina”, contó.

Toda la vida se la había ganado como taxista y volvió a trabajar hasta marzo del 2016, pero solo duró dos meses.

“Primero se me cansaba el brazo, también si veía que una moto o un carro se me atravesaba, sentía que me llenaba de estrés y angustia de que me hicieran algo porque así fue la balacera.

“El dueño del taxi que me lo alquilaba me lo quitó y me dijo que no me lo daba más, mi hermano me ayudó a tener un carro particular y ahí la pulseo”, señaló.

Pero en medio de tanta complicación, una nietica llegó a darle luz.

“Tengo una nieta que es mi mayor alegría, sueño con verla crecer y que tenga mejores oportunidades, ella es apenas una bebé de meses, mi hija (mamá de la pequeña) nos estuvo ayudando mucho, pero ahora entiendo que tiene que estar viendo por la bebé”, expresó el afortunado abuelito.

Bruce y su familia no saben qué es ir al supermercado y comprar un diario, asegura que solo viven el día a día.

“Con lo que me gano vamos comprando para comer, pero ha sido difícil, desde los ocho años trabajo y siempre le ayudé a mi madrecita, solo Dios sabe por qué me pasó esto a mi”, comenta.

Ricardo Corrales, conocido como ‘Bruce Willis’, no deja de agradecerle a Dios por la oportunidad de vivir. Foto: Alejandra Portuguez

Asegura que luego del ataque muchos se olvidaron de él y ni siquiera lo indemnizaron con una pensión, a pesar de que andaba trabajando, sin hacerle daño a nadie. En el INS no le dieron ningún dinero porque le dijeron que fue víctima de vandalismo y que él no contaba con esa póliza.

Él, como muchos, tiene deudas y eso también lo agobia, espera que muchas personas le den trabajo, ya sea como taxista informal o bien que alguien le dé un trabajo formal para seguir sacando adelante a su familia.