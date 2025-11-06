Brutal agresión dejó a una mujer al borde de la muerte por fuertes golpes en la cabeza

Una mujer lucha por su vida al ser víctima de una terrible golpiza en Purral de Goicoechea, en San José.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 11:26 p. m. de este miércoles 5 de noviembre.

“Una mujer adulta fue vapuleada, la misma tiene un trauma craneoencefálico abierto, se atendió y se trasladó crítica a la clínica de Coronado”, señalaron en la central de la Cruz Roja.

Una mujer lucha por la vida al ser víctima de una terrible golpiza en Purral de Goicoechea, San José. Fotografía: Ilustrativa (Reiner Montero/Cortesía)

Las causas que provocaron esta situación son investigadas por los agentes judiciales. De momento no hay personas detenidas por este hecho.

A dos meses de terminar el año, el OIJ contabiliza 67 mujeres fallecidas por hechos violentos a nivel nacional.