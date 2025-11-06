Sucesos

Brutal agresión dejó a una mujer al borde de la muerte por fuertes golpes en la cabeza

La Cruz Roja atendió a la mujer vapuleada en Purral de Goicoechea

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Una mujer lucha por su vida al ser víctima de una terrible golpiza en Purral de Goicoechea, en San José.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 11:26 p. m. de este miércoles 5 de noviembre.

“Una mujer adulta fue vapuleada, la misma tiene un trauma craneoencefálico abierto, se atendió y se trasladó crítica a la clínica de Coronado”, señalaron en la central de la Cruz Roja.

LEA MÁS: Vuelco de un tráiler en Limón 2000 terminó en tragedia para dos trabajadores

Agentes del OIJ y personal de Cruz Roja inspeccionaron el Centro Social Boston, en Carrandí de Matina, donde un hombre vinculado al grupo criminal de “Curry” fue asesinado a balazos la noche del lunes. Fotografía:
Una mujer lucha por la vida al ser víctima de una terrible golpiza en Purral de Goicoechea, San José. Fotografía: Ilustrativa (Reiner Montero/Cortesía)

LEA MÁS: Familiares del hombre asesinado en incendio compraron un carro al contado con dinero de la víctima

LEA MÁS: “Humilde y trabajador”: así despiden a papá víctima de accidente en La Guácima

Las causas que provocaron esta situación son investigadas por los agentes judiciales. De momento no hay personas detenidas por este hecho.

A dos meses de terminar el año, el OIJ contabiliza 67 mujeres fallecidas por hechos violentos a nivel nacional.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
mujer vapuleada en Purralgolpiza
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.