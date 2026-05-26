Brutal choque con vuelco en Escazú deja dos niños y una mujer heridos

Tres personas fueron trasladadas al hospital luego de que el carro en que viajaban se volcara tras un choque en Escazú.

El accidente se dio en Guachipelín, mismo que atendieron la Cruz Roja y Bomberos por la gravedad del asunto.

Dos niños y una mujer resultaron heridos al volcarse un carro. Foto: Bomberos (Bomberos/Bomberos)

En la escena fueron abordados un total de ocho pacientes, entre ellos seis adultos y dos menores de edad, de 4 y 11 años respectivamente. Ellos iban a ser dejados en la escuela cuando ocurrió el choque.

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Tras la valoración realizada por personal de la Cruz Roja, se determinó el traslado en condición urgente de tres personas hacia el Hospital del Trauma: los dos menores y una mujer adulta.

El resto de los involucrados no requirió traslado a un centro médico, al no presentar lesiones de gravedad, así lo indicó el cruzrojista Francisco Soto.

Las autoridades continúan con la recopilación de información para determinar las causas de la colisión con vuelco.

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