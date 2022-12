“¡Buen vuelo, querido amigo!”, pilotos del Tobías Bolaños lamentan la muerte de Betico

Beto Rodríguez, mejor conocido como “Betico”, así se llamaba el fiel compañero de los pilotos y demás personal del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

El peludito supo ganarse el cariño de los trabajadores del Aaeropuerto Tobías Bolaños en Pavas y convirtió ese lugar en su casa.

“‘Betico’, como nos gustaba llamarle, conocía y respetaba las regulaciones de la terminal aérea, tenía gafete de ingreso a todas las áreas y nunca se le atravesó a los aviones (los aviones se le atravesaban a él). Un verdadero ícono del aeropuerto”, expresaron los trabajadores del SVA mediante sus redes sociales.

Beto Rodríguez, el peludito de los pilotos del Servicio de Vigilancia Aérea. Foto: Tomada de FB

Javier Moreira, director del SVA, confirmó que era todo un símbolo para ellos.

Rándall Carrillo, piloto del aeropuerto, contó que el perrito llegó al aeropuerto en el 2009, era un animal maltratado y no aceptaba que se le acercaran, pero por el cariño que le dieron, se quedó en el sitio.

Carrillo le puso el apellido ‘Rodríguez’ porque así Cantinflas le llamaba a un perrito y ‘Beto’ en honor a otro peludito fallecido.

“Los perros no pueden estar en el aeropuerto, pero vimos que este no era ningún peligro, no era un factor de riesgo y varios policías comenzaron a darle cariño”, recordó Carrillo.

Betico murió de un tumor en el vaso que se le reventó y de un sangrado interno, le dieron cuidados, pero falleció este jueves 29 de diciembre.

“Rodeado de amigos y agitando su colita nos dijo adiós. Ahora duerme eternamente. ¡Buen vuelo querido amigo!”, dijeron los compañeros de turbinas.

Betico tuvo fotos con famosos al tener el aeropuerto como oficina.