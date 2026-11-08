Sucesos

Bus quedó envuelto en llamas mientras circulaba por Naranjo y terminó en cenizas

¡En cuestión de segundos! Un autobús se incendió mientras viajaba por la carretera en Naranjo

Por Silvia Coto

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Los bomberos atendieron la tarde de este domingo un incendio que consumió por completo un autobús que se encontraba en ruta por San Juanillo de Naranjo, Alajuela.

Un incendio consumió un bus en Naranjo
Un incendio consumió un bus en Naranjo (Bomberos/Bomberos)

La emergencia se reportó frente al restaurante Mirador y obligó a movilizar unidades de las estaciones de Bomberos de Naranjo y Zarcero.

¡En llamas! Bus quedó reducido a cenizas tras incendiarse en plena carretera en Naranjo

En apariencia, el fuego comenzó cuando el autobús estaba circulando. Algunas personas que pasaban por el lugar intentaron ayudar utilizando pequeños extintores de sus vehículos; sin embargo, las llamas se extendieron rápidamente y en cuestión de segundos el autobús quedó envuelto en fuego.

Cuando los bomberos atendieron la emergencia, el vehículo ya había quedado reducido a cenizas.

Por dicha, no se reportaron personas heridas producto de este suceso.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.