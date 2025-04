Buscan a adulta mayor que habría sido sepultada en un patio en Sagrada Familia

Agentes del OIJ allanaron una vivienda en Sagrada Familia, San José, luego de recibir información que en el patio de la vivienda podría haber sido enterrado el cuerpo de una adulta mayor.

Las autoridades judiciales confirmaron que realizan la inspección desde las 9:30 a. m. de este jueves 3 de abril.

Los agentes de homicidios del OIJ fueron quienes recibieron la información y coordinaron con el Ministerio Público para pedir una orden de allanamiento en dicha vivienda.

Agentes de Homicidios del OIJ recibió la alerta de un cuerpo enterrado y por eso allanaron la casa en Sagrada Familia, San José. Foto: Ilustrativa (Alonso Tenorio)

En la oficina de prensa del OIJ señalaron que, de momento, no confirman que hayan encontrado algún cuerpo, tampoco que detuvieran a alguien.

Lugareños mencionaron que, en apariencia, se trataría de una adulta mayor, a quien enterraron en el patio, pues en apariencia la familia no contaba con los recursos para el funeral, no obstante esta versión no está confirmada.

*En desarrollo