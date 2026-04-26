Sucesos

Buscan a hombre arrastrado por corriente en río Chirripó

Un hombre fue arrastrado por la corriente del río Chirripó y autoridades mantienen un operativo de búsqueda

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Por Hillary Chinchilla Marín
operativo de búsqueda este domingo en el río Chirripó
operativo de búsqueda este domingo en el río Chirripó (Cortesía: Cruz Roja Costarricense/Cortesía: Cruz Roja Costarricense)

Un operativo de búsqueda se mantiene activo en Ticabán de Pococí, luego de que un hombre fuera arrastrado por la corriente del río Chirripó la tarde de este domingo.

Según información de la Cruz Roja Costarricense, el incidente fue reportado después de la 1:00 p.m., cuando se alertó que un hombre adulto intentó cruzar el río y fue llevado por la corriente.

El hecho ocurrió entre los sectores de Guápiles y Ticabán, una zona donde el caudal puede representar riesgo.

Amplio despliegue

Para atender la emergencia, la Cruz Roja movilizó tres unidades, incluyendo ambulancias y vehículos operativos, además de una lancha para realizar labores en el agua.

En total, más de 10 cruzrojistas participan en la búsqueda del hombre.

Las acciones continúan en la zona con el objetivo de ubicar a la persona lo antes posible.

Las autoridades mantienen el rastreo tanto en el cauce del río como en sectores aledaños.

El caso pone en evidencia los riesgos de intentar cruzar ríos, especialmente en zonas donde la corriente puede ser fuerte.

La Cruz Roja reiteró la importancia de tomar precauciones y evitar exponerse a este tipo de situaciones.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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