Buscan a hombre que agredió brutalmente a guarda en supermercado en Alajuela

Un hombre protagonizó un bochornoso hecho al agredir a un guarda de seguridad dentro de un supermercado en Alajuela. La situación se dio por un insólito motivo.

Esa vergonzosa situación fue captada en un video, pero lo peor para ese hombre es que ahora está siendo buscado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso del presunto delito de agresión.

Dicho video fue difundido por la Delegación Regional de Alajuela del OIJ con el objetivo de obtener información sobre el paradero del sujeto.

De acuerdo con la Policía Judicial, los hechos ocurrieron el pasado 16 de abril, a las 7 p.m., en un supermercado ubicado en el centro de Alajuela.

“En apariencia, el sospechoso agredió a golpes al ofendido, quien es guarda de seguridad privada en un supermercado, debido a que este le habría llamado la atención a una mujer por entrar al local con su bolso. Presuntamente, al sospechoso, quien era acompañante de la mujer, no le gustó esa situación y es por eso que agredió al ofendido”, detalló el OIJ.

La agresión ocurrió en un supermercado en el centro de Alajuela. (OIJ/La agresión ocurrió en un supermercado en el centro de Alajuela.)

Si usted ha visto al supuesto agresor o sabe dónde puede ser ubicado, contacte al OIJ al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.