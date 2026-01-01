Buscan a hombre que disfrutaba del primer día del 2026 y desapareció trágicamente en un paseo

Las emergencias acuáticas continúan en aumento este 1.º de enero. Un nuevo accidente se reportó en el sector de Río Cuarto, donde un hombre desapareció mientras se bañaba en una laguna, lo que elevó a cinco los incidentes de este tipo registrados en el país en el lapso de una hora.

Desaparición en la laguna de Río Cuarto

Equipos de rescate se movilizaron a la laguna de Río Cuarto tras la emergencia. (Alonso Tenorio)

Según la información preliminar, el hecho ocurrió en la laguna de Río Cuarto, donde un hombre adulto ingresó al agua y no logró salir. La situación generó la alerta inmediata a los cuerpos de emergencia.

Al sitio se movilizaron recursos de soporte básico y un equipo de primera intervención, que ya trabajan en la valoración de la escena y en las labores iniciales de búsqueda.

Equipos atienden múltiples emergencias simultáneas

Este caso se convierte en el quinto accidente acuático atendido en aproximadamente una hora, lo que mantiene a los equipos de la Cruz Roja Costarricense desplegados de manera simultánea en distintos puntos del país.

Las autoridades señalaron que esta alta concentración de incidentes ha obligado a una coordinación intensa de recursos, en medio del aumento de personas que visitan ríos, lagunas y otros cuerpos de agua durante el inicio del año.

Llamado urgente a evitar cuerpos de agua

El caso eleva a cinco los accidentes acuáticos en solo una hora. (Fines ilustrativos) (Cortesía)

Los cuerpos de emergencia reiteran el llamado a no ingresar a ríos, lagunas o pozas, especialmente en sitios no habilitados para bañistas, ya que las condiciones pueden cambiar de forma repentina y generar situaciones de alto riesgo.

El incidente en Río Cuarto se mantiene en desarrollo, por lo que se brindará más información conforme avancen las labores de búsqueda.

